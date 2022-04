Stroka opozorila na pomen ozaveščanja predvsem manjših podjetij o pomenu vlaganj v kibernetsko varnost

Ljubljana, 13. aprila - Od začetka pandemije covida-19 se je število kibernetskih napadov po svetu močno povečalo, dodatne skrbi pa povzroča vojna v Ukrajini. Tarče napadov so zelo pogosto tudi podjetja, a predvsem med malimi in srednje velikimi je ozaveščenost o tej grožnji še vedno prenizka, so opozorili udeleženci konference o vlaganju v kibernetsko varnost.