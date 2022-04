Testno obdobje izvajanja prevoza na zahtevo v Kočevju pokazalo veliko zanimanje uporabnikov

Kočevje, 21. aprila - V Kočevju od začetka aprila poteka projekt prevoza na zahtevo, ki ga izvajajo skupaj s Toyoto in Zavodom Sopotniki. Prvi rezultati v času brezplačnega testnega obdobja so spodbudni in kažejo veliko zanimanje uporabnikov, so povedali na današnji novinarski konferenci. Od ponedeljka bo storitev plačljiva, a po ugodnih cenah.