V Kočevju konec avgusta uvajajo pilotni projekt prevozov na zahtevo

Kočevje, 29. junija - V občini Kočevje bodo konec avgusta uvedli pilotni projekt prevoza na zahtevo, ki bo prvi tak projekt v Sloveniji. Z njim bodo občanom po sprejemljivi ceni omogočali prevoz na zahtevo, s čimer želijo izboljšati mobilnost in povezati vse kraje v občini. V projektu sodelujejo še Toyota in Zavod Sopotniki, pogodbo o sodelovanju so podpisali danes.