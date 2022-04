Heineken kljub četrtletni rasti dobička razmišlja o dvigu cen

Haag, 20. aprila - Nizozemski pivovar Heineken je v prvem letošnjem četrtletju zabeležil rast prodaje in dobička. Med januarjem in marcem je vknjižil 417 milijonov evrov čistega dobička in tako več kot podvojil rezultat iz enakega obdobja lani. So pa ob objavi poslovnih rezultatov namignili, da bi lahko ponovno zvišali cene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.