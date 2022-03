Rusijo zapušča tudi Heineken

Amsterdam, 28. marca - Nizozemski pivovar Heineken se zaradi invazije na Ukrajino umika iz Rusije. Kot so sporočili iz podjetja, so prodajo in proizvodnjo v tej državi že ustavili, začasno prekinjajo tudi izvoz in vse naložbe v tej državi. "Šokirani smo in globoko užaloščeni zaradi zaostrovanja vojne v Ukrajini," so zapisali.