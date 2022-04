Ameriški desničarski provokator Jones zaradi odškodninskih tožb zaprosil za stečajno zaščito

New York, 18. aprila - Ameriški skrajni desni medij provokatorja Alexa Jonesa Infowars je danes na sodišču v Teksasu zaprosil za stečajno zaščito zaradi številnih odškodninskih tožb, v katerih mu očitajo laži in obrekovanje. Tožili so ga med drugim tudi starši ubitih otrok iz Sandy Hooka, ker je trdil, da je bil pokol izmišljotina.