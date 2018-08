Medijska podjetja blokirala desničarskega skrajneža Alexa Jonesa

New York, 7. avgusta - Podjetja Apple, Facebook in Spotify so deloma ali povsem blokirala objavljanje vsebin ameriškega desničarskega skrajneža in ustvarjalca teorij zarot Alexa Jonesa, ker so te spodbujale sovražni govor in pozivale k nasilju. Jones je med drugim znan po trditvi, da je pokol predšolskih otrok v Sandy Hooku leta 2012 izmišljotina nasprotnikov orožja.