Dan slovenskega ekološkega dolga prehitel dan Zemlje

Ljubljana, 18. aprila - Slovenija danes obeležuje dan ekološkega dolga. V državi smo do danes porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Slovenski dan ekološkega dolga se je z lanskega 30. aprila letos pomaknil pred dan Zemlje, ki je 22. aprila, kar je po ocenah Inštituta za zdravje in okolje zelo zaskrbljujoče.