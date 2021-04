Dan slovenskega ekološkega dolga vse bližje dnevu Zemlje

Ljubljana, 22. aprila - Dan Zemlje je namenjen ozaveščanju o edinstvenosti Zemlje in problematiki njenega izčrpavanja. "To zelo zgovorno nakazuje 30. april, ko bo Slovenija dosegla svoj dan ekološkega dolga. Zato moramo na dan Zemlje še posebej premisliti, kaj lahko izboljšamo v odnosu do našega planeta v praksi," so zapisali na Inštitutu za zdravje in okolje.