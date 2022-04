V projektu Yoalin mladim za odkrivanje Alp na voljo 150 vozovnic

Ljubljana, 17. aprila - Projekt Yoalin bo tudi letos mladim, starim med 18 in 27 let, omogočil trajnostno in cenovno ugodnejše potovanje po Alpah. Na voljo je 150 alpskih vozovnic, s katerimi bo mogoče z javnim prevozom potovati po osmih alpskih državah, tudi Sloveniji, mladi pa se lahko zanje potegujejo do 20. maja.