Mladim za odkrivanje Evrope letos na voljo 70.000 brezplačnih vozovnic

Bruselj, 6. aprila - Evropska komisija bo v okviru pobude DiscoverEU mladim v Evropi letos razdelila novih 70.000 brezplačnih železniških vozovnic. Na ta način bodo lahko 18-letniki odkrivali evropsko zgodovino in njene kulturne raznolikosti, poudarjajo v Bruslju. Prijave za prvih 35.000 vozovnic so odprte do 21. aprila, še 35.000 jih bo na voljo v jesenskem krogu.