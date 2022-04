Sabotin postaja še bolj vabljiv za obiskovalce

Nova Gorica, 14. aprila - Na Sabotinu nad Novo Gorico so danes odprli Center za obiskovalce Sabotin - Park miru in tematsko pot Briški krog miru. Muzejska zbirka bo obiskovalcem predstavila bogato dediščino prve svetovne vojne in soške fronte, prvič pa bo predstavljena tudi raznolika flora in favna zaščitenega območja Sabotin.