Ob obisku treh muzejev na Poti miru ugodnosti za obiskovalce

Kobarid/Miren/Nova Gorica, 2. marca - Muzeji na Poti miru od Alp do Jadrana so se odločili za pomembno novost, za povezan nastop Kobariškega muzeja, Parka miru na Sabotinu in Pomnika miru na Cerju. Skupaj s Fundacijo Poti miru so združili moči v prizadevanju za ohranjanje dediščine prve svetovne vojne in ostalin soške fronte ter obiskovalcem ponudili popust pri obisku muzejev.