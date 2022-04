V opozicijskih vrstah vladi očitajo prikrivanje javnofinančne luknje

Ljubljana, 14. aprila - Vlada pred volitvami ne želi govoriti o 750 milijonov evrov globoki luknji v javnih financah, so se na opozorilo fiskalnega sveta, da od vlade še ni prejel predloga okvira za pripravo proračunov sektorja država za 2023-2025 in osnutka programa stabilnosti 2022, danes odzvali v SAB. Da vlade ne zanima, kaj bo po volitvah, so opozorili tudi v SD.