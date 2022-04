STA soočenje: Stranke za uravnoteženje javnih financ

Ljubljana, 7. aprila - Uravnoteženje javnih financ po pretresih, ki so jih povzročile epidemija covida-19 in še druge krize, bo ena od pomembnejših nalog nove vlade. Stranke bi se tega vprašanja lotile z različnimi ukrepi, tudi z iskanjem novih virov prihodkov. Manj enotne so glede vprašanja ohranitve enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.