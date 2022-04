Na sojenju četverici zaradi umora Slavka Knaflja pričala reševalka in kriminalist

Ljubljana, 14. aprila - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja. Reševalka, ki je bila marca lani med prvimi, ki so prišli na kraj umora, je povedala, da je Knafelj v času njenega prihoda še dihal in da je jasno zaznala njegov utrip.