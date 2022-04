Na sojenju četverici zaradi umora Slavka Knaflja spregovorila dva od obtoženih

Ljubljana, 5. aprila - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja. Obtožena Marjan Grm in Marko Belcl sta danes na sodišču izpovedala, da so bili policisti med lanskim zaslišanjem do njiju psihično in fizično nasilni.