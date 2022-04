Kitajska brani svoj odnos do Rusije

Peking, 14. aprila - Kitajska je v četrtek kot neupravičene zavrnila obtožbe ZDA glede njenega odnosa do ruske invazije v Ukrajini. Kot so ponovili, si Peking prizadeva za mir in je "na pravi strani zgodovine". Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian je poudaril, da je kitajsko stališče "objektivno in nepristransko".