Nekatera zdravilišča za velikonočne praznike že polno zasedena

Celje, 13. aprila - Slovenska zdravilišča beležijo precej povpraševanja za velikonočne praznike, ponekod so zasedene že vse kapacitete. Veliko bo tudi tujih gostov, predvsem iz Avstrije, Nemčije, Italije in Hrvaške, ki so tudi ključni trgi za slovenska zdravilišča, so za STA pojasnili v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.