Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 4.)

Ljubljana, 13. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da slovenski politiki pozivajo k večji regulaciji cen v energetskem in živilskem sektorju, in da so v Ljubljani obeležili 20. obletnico predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji. Poročale so še o umiku delnic Mercatorja z borze in o požaru na jadrnici v okolici Visa s slovenskimi državljani.