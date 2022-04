Večer o vojni v Ukrajini (14. 4.)

Maribor, 13. aprila - Vojislav Bercko v komentarju Rekviem za Mariupolj piše o vojni v Ukrajini. Cilj ruskega predsednika Vladimirja Putina po njegovem mnenju postaja očiten, to je zavzetje celotne regije Donbas in ustvaritev kopenskega koridorja do polotoka Krim. Žrtve so za Putina očitno v njegovih velikoruskih načrtih nepomembne, gospodarska škoda prav tako.