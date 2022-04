Slovenija in Madžarska ustrezno skrbita za vojna grobišča

Budimpešta, 13. aprila - V Budimpešti je v ponedeljek in torek potekalo zasedanje skupne mešane medvladne komisije za izvajanje sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o urejanju vojnih grobišč. Ugotovljeno je bilo, da obe strani primerno skrbita za vojna grobišča druge države na svojem ozemlju, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.