Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 4.)

Ljubljana, 12. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je premier Janez Janša pred preiskovalno komisijo DZ zanikal očitke o nezakonitem financiranju SDS. Poročale so tudi, da so upokojenci, katerih pokojnina je bila decembra lani pod 1000 evri, prejeli izplačan energetski vavčer.