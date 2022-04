Dnevnik o predsedniških volitvah v Franciji (12. 4.)

Ljubljana, 12. aprila - Mihael Šorl v komentarju Odločili bodo Melenchonovi volilci piše o predsedniških volitvah v Franciji. Vse kaže, da bo drugi krog, v katerem se bosta pomerila liberalni Macron in skrajna desničarka Le Pen, bolj izenačen kot leta 2017. Macron, Le Penova in radikalni levičar Melenchon so sicer zelo daleč pred preostalimi devetimi kandidati.