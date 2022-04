Pahor se je seznanil z aktivnostmi pri pomoči beguncem iz Ukrajine

Ljubljana, 12. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Viško hiško - hišo Slovenske filantropije v Ljubljani. Ob obisku si je ogledal zaposlitveni sejem za begunce iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji, in se seznanil z aktivnostmi pri pomoči beguncem, so zapisali v predsednikovem uradu.