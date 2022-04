Na Sicilijo prispelo več kot 500 migrantov

Rim, 12. aprila - V sicilijansko pristanišče Pozzallo je danes prispelo 505 migrantov, ki so pripotovali na krovu ribiške ladje. V jutranjih urah jih je le pet navtičnih milj od obale Sicilije prestreglo plovilo italijanske obalne straže in jih pospremilo v pristanišče. Begunci naj bi bili dobrega zdravja, trenutno pa so nastanjeni v občinski telovadnici.