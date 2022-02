V zdraviliščih veliko zanimanje za počitnikovanje med zimskimi počitnicami

Celje, 17. februarja - V zdraviliščih beležijo veliko zanimanje za počitnikovanje med prihajajočimi zimskimi počitnicami. Večini se obeta nekoliko višja zasedenost kot v času jesenskih počitnic. Gostje so tudi tokrat predvsem slovenski, največ tujih gostov pa prihaja iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije, so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.