Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem višje za devet odstotkov

Zagreb, 12. aprila - Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so bile v zadnjem trimesečju minulega leta za 9,1 odstotka višje kot v enakem obdobju leta 2020, so pokazali podatki hrvaškega zavoda za statistiko. V minulem letu so se cene stanovanj v povprečju zvišale za dobre štiri odstotke, je razkrila analiza hrvaškega spletnega oglasnika Njuškalo.