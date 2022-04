Cene stanovanjskih nepremičnin v EU v zadnjem četrtletju 2021 višje za 10 odstotkov

Luxembourg, 8. aprila - Cene stanovanjskih nepremičnin v območju z evrom so se v zadnjem četrtletju lani glede na enako obdobje predlani zvišale za 9,4 odstotka, v EU pa za 10 odstotkov. To je v območju z evrom najvišja medletna rast od leta 2005, ko so začeli zbirati te podatke, v EU pa od leta 2006, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.