Fides: Za učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem bo morala nova vlada takoj po volitvah izpeljati plačno reformo

Ljubljana, 11. aprila - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides poudarja, da bo morala nova vlada, ki bo želela državljanom zagotoviti učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem, takoj po volitvah izpeljati plačno reformo. Sicer bo slovenski zdravstveni sistem nadaljeval pot proti dokončnemu zlomu, so prepričani v sindikatu.