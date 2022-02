Ustavno sodišče začasno zadržalo določbo o dvigu plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike

Ljubljana, 11. februarja - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvrševanje člena zadnjega interventnega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v javnem sektorju. Odločitev sodišča prihaja sredi pogajanj vlade in reprezentativnih sindikatov o višjih plačah ravno na podlagi sporne določbe.