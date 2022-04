Za kristjane se začenja osrednje dogajanje letošnje velike noči

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 13. aprila - Kristjani bodo v prihodnjih dneh obhajali svoj največji in najpomembnejši praznik - veliko noč, s katerim se spominjajo Jezusove smrti in vstajenja od mrtvih. Po besedah novomeškega škofa Andreja Sajeta velika noč govori o tem, da se je Bog učlovečil, umrl in vstal od mrtvih, kar prinaša upanje.