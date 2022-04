Papeževa molitev na cvetno nedeljo znova pred številnimi verniki

Vatikan, 10. aprila - Papež Frančišek je z današnjo mašo na cvetno nedeljo uvedel kristjane v veliki teden do velike noči, ki velja za najpomembnejši krščanski praznik. To je bilo prvo bogoslužje pred večjim številom vernikov na Trgu svetega Petra v Rimu po več kot dveh letih pandemije covida-19. Zbrani romarji so mahali z oljčnimi vejicami.