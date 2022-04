Vrtovec in Hajdinjak napovedala spremembe zakona o cestah glede odvoza vozil z avtocest

Ljubljana, 10. aprila - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak sta se danes pogovarjala o novostih, ki jih na področju odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest vpeljuje prenovljeni zakon o cestah in so povzročile razburjenje. Ker se z opozorili strinjata, napovedujeta takojšnjo spremembo zakona.