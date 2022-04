Dars: Sprememba odvoza pokvarjenih vozil z avtocest namenjena predvsem vzdrževanju reda

Ljubljana, 8. aprila - Nova ureditev odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest, ki jo prinaša v sredo potrjeni zakon o cestah, po zagotovilih Darsa ne ustvarja monopola na tem področju. Kot so pojasnili, Darsu zgolj daje možnost, da določi pravila in postopke, ki se jih bodo morali držati vsi izvajalci. Ureditev je namenjena predvsem vzdrževanju reda, so dodali.