Sojenje Ročniku in uslužbencema Probanke tik pred izrekom sodbe

Maribor, 8. aprila - Na mariborskem sodišču se je danes nadaljevala in najverjetneje sklenila glavna obravnava zoper poslovneža Tomaža Ročnika, nekdanjo članico uprave Probanke Milano Lah in enega od nekdanjih direktorjev te banke Petra Lobnika, ki jim specializirano državno tožilstvo očita zlorabo položaja pri nakupu delnic Nove KBM. Zaslišane so bile tri priče.