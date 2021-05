Ročnik in Veršičeva obsojena tudi v ponovljenem sojenju v zadevi Klasje

Ljubljana, 13. maja - Poslovnež Tomaž Ročnik in nekdanja direktorica Klasja Dragica Veršič sta bila tudi v ponovljenem sojenju zaradi zlorabe položaja obsojena na zaporni kazni. Celjsko okrožno sodišče je Ročniku prisodili dve leti, Veršičevi pa leto in deset mesecev zapora. Sodba sicer še ni pravnomočna, danes poročata časnika Delo in Večer.