Veljati začel zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji

Ljubljana, 9. aprila - Veljati je začel zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU), katerega cilj je pospeševanje in kakovostna rast znanstvenih ved ter učinkovitejše vključevanje v znanstveni, kulturni in gospodarski razvoj pomurske regije. Ustanoviteljica PAZU je država, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje vlada.