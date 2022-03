Odbor DZ za ustanovitev Pomurske akademsko-znanstvene unije

Ljubljana, 2. marca - Odbor DZ za izobraževanje je brez glasu proti pripravil predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji za obravnavo na plenarni seji DZ. Z njim bi ustanovili to unijo, katere namen bi bil pospeševanje in kakovostna rast znanstvenih ved ter njihovo učinkovitejše vključevanje v znanstveni, kulturni in gospodarski razvoj pomurske regije.