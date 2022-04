Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 4.

Ljubljana, 15. aprila - Potem ko so bile od začetka epidemije covida-19 bolj ali manj ves čas obvezne maske v zaprtih javnih prostorih, se je ta določba v tem predprazničnem tednu sprostila. Obvezne so le še v zdravstvu in nastanitvah socialnega varstva. Volilna tekma se preveša v sklepno fazo, vojni v Ukrajini pa še ni videti konca.