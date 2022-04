Tedenski pregled - svet od 8. do 14. 4.

Ljubljana, 15. aprila - V Franciji sta v prvem krogu volitev največ glasov dobila predsednik Emmanuel Macron in skrajna desničarka Marine Le Pen. Razmere na vzhodu Ukrajine so vse hujše, civilnih žrtev je vse več, Rusija je izgubila eno ključnih ladij črnomorske flote. EU je uvedla nove sankcije proti Rusiji, v Kijevu so se vrstili obiski zahodnih voditeljev.