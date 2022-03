Ljubljana, 31. marca - V ljubljanskem Orto baru se bo danes začel 22. mednarodni Orto Fest. Največji klubski festival v Sloveniji, ki je doslej gostil že skoraj 700 glasbenih skupin in izvajalcev, bo trajal do 30. aprila. Letos nastopa 20 domačih in sedem tujih glasbenih skupin in izvajalcev.