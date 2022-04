Izraelske varnostne sile ubile strelca iz Tel Aviva

Tel Aviv, 8. aprila - Po smrtonosnem napadu v središču izraelske obalne metropole Tel Aviv so varnostne sile ubile strelca, ki naj bi v četrtek zvečer ubil dve osebi in ranil najmanj osem. Strelec ni bil jasno povezan z nobeno teroristično organizacijo in v preteklosti ni bil aretiran, v Izraelu pa se je nahajal brez dovoljenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.