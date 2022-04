Izraelska vojska v operaciji ubila tri oborožene Palestince

Ramala, 2. aprila - Izraelske sile so ponoči na Zahodnem bregu ubile tri pripadnike palestinske militantne skupine Islamski džihad. Trije moški so streljali na policiste med poskusom aretacije, je sporočila izraelska policija in dodala, da so bili v incidentu ranjeni tudi štirje vojaki, med njimi eden huje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.