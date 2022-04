Poslanci koalicije KUL zaradi dveh novel zakonov in odloka vložili pobude za razpis posvetovalnega referenduma

Ljubljana, 6. aprila - Poslanci koalicije KUL so vložili pobude za razpis posvetovalnega referenduma o novelah zakonov o socialno-varstvenih prejemkih ter o starševskemu varstvu in družinskih prejemkih, pa tudi o odloku o preoblikovanju novomeške fakultete za industrijski inženiring. Gre za predloge škodljivih sprememb, so v Levici zapisali v sporočilu za javnost.