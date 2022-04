Odbor za izobraževanje ob obstrukciji opozicije sprejel odlok o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete

Ljubljana, 6. aprila - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je danes nadaljeval v ponedeljek prekinjeno sejo, na kateri je ob obstrukciji opozicije sprejel predlog odloka o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete za industrijski inženiring v javni zavod. Glasovali so tudi o dopolnilu odbora glede spremembe naslova odloka in ga tudi sprejeli.