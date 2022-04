DUTB: Ustrezni ukrepi so že bili sprejeti

Ljubljana, 6. aprila - V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so se na ugotovitve preiskovalne komisije DZ, ki je ugotavljala zlorabe in negospodarno ravnanje v slabi banki, odzvali z besedami, da se vse ugotovitve iz javno objavljenega poročila nanašajo na dogodke izpred več let. V zvezi s tem so že sprejeli številne ustrezne ukrepe.