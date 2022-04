Madžarska zaradi "žalitev" na pogovor poklicala ukrajinskega veleposlanika

Budimpešta, 6. aprila - Madžarska je danes na pogovor poklicala ukrajinskega veleposlanika zaradi "žalitev" iz Kijeva glede stališča Budimpešte do ruske invazije. Do tega prihaja le nekaj dni po tem, ko je bil predsednik vlade Viktor Orban izvoljen za svoj četrti zaporedni mandat. Ukrajinske oblasti so Orbana večkrat kritizirale zaradi odziva na rusko invazijo.