V Sloveniji ima zelo dobro razvite digitalne veščine petina ljudi

Ljubljana, 10. aprila - Petina prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, je imela lani zelo dobro razvite digitalne veščine. 30 odstotkov jih je imelo medtem razvite osnovne, 20 odstotkov pomanjkljive, 11 odstotkov skromne in pet odstotkov zelo skromne digitalne veščine, navaja statistični urad. Najvišji delež tistih brez digitalnih veščin je bil med najstarejšimi.