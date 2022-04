Lani 54 odstotkov Evropejcev imelo vsaj osnovne digitalne spretnosti, Slovenija pod povprečjem EU

Bruselj, 3. aprila - Leta 2021 je imelo 54 odstotkov ljudi v EU, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne splošne digitalne spretnosti, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Delež oseb z vsaj osnovnimi splošnimi digitalnimi spretnostmi je bil najvišji na Nizozemskem in Finskem, najnižji pa v Romuniji. Slovenija se je nahajala pod povprečjem EU.